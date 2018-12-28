Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan, Öğrencilerle Buluştu

Bakan Pekcan, Öğrencilerle Buluştu

1 saat önce

Bakan Pekcan, öğrencilerle buluştuGAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep'te Şahinbey Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Bakan Pekcan, öğrencilerle buluştu

GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep'te Şahinbey Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Lise öğrencilerinin sınıfına giren Pekcan, önce okul sıralarında oturup öğrenciler ile kısa bir süre sohbet etti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiBaşkanı. Rifat Hisarcıkloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve kurum müdürleri katıldı.
Okulun tanıtım filminin izletilmesinin ardından şeref defterini imzalayan Bakan Pekcan ardından öğrenciler ve okul idaresi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:30 Kaynak: İHA

Şahinbey, Ruhsar Pekcan, Gaziantep, Genel
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