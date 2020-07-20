Bakan Pekcan "Pakistan Genel Sanal Ticaret Heyeti" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Pekcan "Pakistan Genel Sanal Ticaret Heyeti" programında konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pakistan'ın dost ve kardeş ülke olmanın ötesinde Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, "850 milyon dolarlık ticaret hacmi her iki ülkenin de potansiyelini yansıtmamakta.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pakistan'ın dost ve kardeş ülke olmanın ötesinde Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, "850 milyon dolarlık ticaret hacmi her iki ülkenin de potansiyelini yansıtmamakta. Bu en kısa zamanda 1 milyar doların üzerine çıkmalı" dedi.

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Pekcan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Pakistan Genel Sanal Ticaret Heyeti organizasyonunun açılışında konuştu.

Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, çok sayıda iş insanıyla birlikte İslamabad'a giderek bir İş Forumu gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Pekcan, bugün de Türk ve Pakistanlı iş insanları arasında sanal bir köprü kurulacağını, bu sanal köprünün yeni ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve güçlenmesine vesile olacağına inandıklarını söyledi.

Nisan ayından itibaren Özbekistan, Kenya, Hindistan ve Nijerya ile Sanal Genel Ticaret Heyetleri gerçekleştirdiklerini anımsatan Pekcan, bugün de Pakistan ile söz konusu organizasyonu yaptıklarını, akabinde de Almanya, Kolombiya ve Meksika ile devam edeceklerini söyledi.

Ruhsar Pekcan, bunların haricinde sektörel ticaret heyetlerini de TİM ile beraber hayata geçirdiklerini, Özbekistan, Kenya, Paraguay, Arjantin, Meksika, Şili, Uruguay, Ekvador, Kosta Rika, Peru, Kolombiya, Çin, BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'a yönelik sanal ticaret heyeti programları icra ettiklerini söyledi.

Ayrıca iki sanal fuar yaptıklarını Shoe-dex ve Agrivurtual fuarlarını gerçekleştirdiklerini belirten Pekcan, "Sanal heyetlerle, fuarlarla ilgili sizlerden alınan geri bildirimler oldukça başarılı ve etkili sonuçlar aldığımızı, verimli geçtiğini gösteriyor. Sanal heyetler ve fuarlar hem zaman hem de maliyet açısından iş insanlarımıza da avantajlar getiriyor. İş bağlantısı yapmanın yanı sıra ürünlerin ilgili ülkedeki ithalatçılar tarafından da bilinirliğinin artırılmasına ve uygun pazarlama koşulları oluşturulmasına fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.

-" Pakistan ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı yapmaya kararlıyız"

Bakan Pekcan, bu dönemde bir çok ülke ile yoğun ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Pakistan dost ve kardeş ülke olmanın ötesinde, Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı. 850 milyon dolarlık ticaret hacmi her iki ülkenin de potansiyelini yansıtmamakta. Bu en kısa zamanda 1 milyar doların üzerine çıkmalı." diye konuştu.

Şubatta Pakistanlı muhatapları ile yaptıkları görüşmelere ilişkin bilgiler veren Pekcan, "Biz Pakistan ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı yapmaya kararlıyız. Ama her iki ülkenin ekonomilerinin lokomotifleri ve hassas noktaları olan bazı sektörleri devre dışında tutarak yolumuza devam edeceğiz. Kararımızı da bu yönde aldık ve bunlarla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ruhsar Pekcan, Pakistan ile yapılan ticarette sadece tekstil ve hazır giyim ile ilgili ticaret açığı verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Makine başta olmak üzere klima, regülatörler, jeneratörler ve diğer teknik ürünler, elektrik-elektronik, inşaat malzemesi ve ekipmanları ile medikal ürünler ülkemiz ihracatçıları için büyük potansiyel teşkil etmektedir. Pakistan ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin artırılması için şubat ayındaki zirvede Stratejik Ekonomik Çerçeve Belgesi ve Eylem Planı'nı imzaladık. Bu Eylem Planı doğrultusunda da Ticaret, Yatırım, Endüstriyel İşbirliği, Finans, Sağlık, Taşımacılık, İletişim, Turizm, Enerji ve Teknoloji gibi pek çok başlık altında iş birliği konularını belirledik, teknik ekiplerimiz de bu konular üzerinde karşılıklı mutabakat sağlıyorlar. Bunların dışında yatırımların karşılıklı artması üzerine de çalışıyoruz. Pakistan'da Türkiye'nin belli başlı firmalarının büyük ölçekli yatırımları var. Bu yatırımlarda yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlıyorlar. Bu karşılıklı yatırımların daha fazla teknoloji ve katma değerli üretecek sektörlerde bir araya gelmesini destekliyoruz."

Öte yandan Türk müteahhitlik firmalarının dünyada üstlendiği proje bedellerinin 400 milyar doları aştığına işaret eden Pekcan, Pakistan'da bugüne kadar sadece 3,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen müteahhitlik proje hacminin önümüzdeki günlerde daha da artacağına inandıklarını söyledi.

Bakan Pekcan, Bakanlık olarak iş dünyasının arkasında olduklarını belirterek, iki ülke iş insanları için Eximbank ile Asya Yatırım ve Kalkınma Bankasının önemli finansman kaynağı olduğunu belirtti.

Pekcan, "İş insanlarımızın önündeki her türlü engeli kaldırmak, ticaretin ve yatırımın akışını kolaylaştırmak, basitleştirilmiş gümrük hattı uygulamalarımızı devreye sokmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Pakistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan 'Pakistan Genel Sanal Ticaret Heyeti' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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