Bakan Pekcan: Pandemi sürecinden sonra da Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam edecek

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye pandemi sürecinde olduğu gibi pandemi sürecinden sonra da dünyadaki diğer ülkelerden ayrışarak mevcut sanayi kapasitesiyle, beşeri sermayesiyle ve dinamizmiyle diğer ülkelerden ayrışarak hızlı bir şekilde yoluna devam edecek" dedi.

Bakan Pekcan, 'Beta Kimya A.Ş. GEBKİM Kampüsü Temel Atma Töreni'ne bakanlık binasından telefonla katıldı. Video konferans yöntemiyle bağlantı gerçekleştirilemediği için telefonda konuşan Bakan Pekcan, Türkiye için çok önemli ve stratejik olan bu yatırımın temel atma törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.