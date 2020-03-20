Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pekcan: 'Pazar yerlerinde tezgah aralıkları geniş tutulacak, tezgah aralarında geçişte... - Son Dakika Ekonomi
Bakan Pekcan: "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları geniş tutulacak, tezgah aralarında geçişte...
6 saat önce
Bakan Pekcan: "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları geniş tutulacak, tezgah aralarında geçişte sıkışıklığa neden olacak kasa, ambalaj bulunmayacak.
Bakan Pekcan: "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları geniş tutulacak, tezgah aralarında geçişte sıkışıklığa neden olacak kasa, ambalaj bulunmayacak."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:28 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak