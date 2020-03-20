Bakan Pekcan: "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları geniş tutulacak, tezgah aralarında geçişte... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Pazar yerlerinde tezgah aralıkları geniş tutulacak, tezgah aralarında geçişte... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları geniş tutulacak, tezgah aralarında geçişte...

6 saat önce

Bakan Pekcan: "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları geniş tutulacak, tezgah aralarında geçişte sıkışıklığa neden olacak kasa, ambalaj bulunmayacak.

Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "Pazar yerlerinde tezgah aralıkları geniş tutulacak, tezgah aralarında geçişte sıkışıklığa neden olacak kasa, ambalaj bulunmayacak."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:28 Kaynak: AA

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