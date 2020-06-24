Bakan Pekcan: Rekabet Kanunu, Avrupa Birliği ve gelişmiş uygulamalarla uyumlu hale getirildi - Son Dakika

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yapılan değişikliklerle Rekabet Kanunu, Avrupa Birliği ve gelişmiş uygulamalarla uyumlu hale getirildi. Söz konusu düzenlemeyle Rekabet Kanunumuz dinamik piyasaların ihtiyacını daha iyi karşılayabilecek bir yapıya ve araçlara kavuşturulmuştur" dedi.
Bakan Pekcan, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren '7246 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna' ilişkin yazılı açıklamada yaptı. 1994 yılında yürürlüğe giren 4054 sayılı Kanunun, Rekabet Kurumunun göreve başladığı 1997 yılından bu yana uygulandığını hatırlatan Pekcan, "Bu süre zarfında gerek Türkiye'deki gerekse uluslararası piyasalardaki değişimin, Avrupa Birliği rekabet hukukundaki önemli gelişmeler ve edinilen deneyim, kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve modern araçlarla güçlendirilmesi ihtiyacını doğurdu. Yapılan değişikliklerle Rekabet Kanunu, Avrupa Birliği ve gelişmiş uygulamalarla uyumlu hale getirildi. Söz konusu düzenlemeyle Rekabet Kanunumuz dinamik piyasaların ihtiyacını daha iyi karşılayabilecek bir yapıya ve araçlara kavuşturulmuştur. Rekabet Kurumumuzun da daha etkin, aktif ve dinamik hale getirilmesi sağlanmıştır. Böylece bir yandan piyasa oyuncuları arasında etkin rekabet koşullarının oluşmasıyla tüketici refahının artırılması sağlanırken, diğer taraftan Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilmesinin de önü açılmıştır" dedi.
"Bu düzenleme ile Rekabet Kurumu kaynaklarının daha etkin kullanılarak, ciddi rekabet ihlallerine yönlendirilmesine imkan tanınacak. Muafiyet rejimi açısından da Avrupa Birliği uygulamasında benimsenen teşebbüsler 'kendi kendine değerlendirme' yöntemine tam uyum sağlanarak firmalar eskiden Rekabet Kurumu'na başvurup muafiyet kararı alırken, şimdi getirdiğimiz düzenlemeyle muafiyet konusunda kendileri değerlendirme yapabilecek, böylelikle hem zamandan, hem de olası maliyetlerden tasarruf edilmiş olunacak. Kanunda, Rekabet Kurumu'nun idari işleyişini daha etkin kılmaya yönelik bazı değişiklikler de yapıldı. Söz konusu Kanun değişiklikleri sayesinde, Rekabete ilişkin mevzuatımızın, 2003 yılından sonra değiştirilen bu alandaki AB düzenlemelerine ileri seviyede uygunluğunu sağlamış olduk. Hem ülkemizin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin Rekabet Politikası Faslı kapsamındaki çalışmalarına hem de yeni doğrudan yatırımların önünün açılmasına katkı sağlayacak Kanunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
Kaan ULU/ANKARA, -