Bakan Pekcan: Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek

6 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Zonguldak-Chornomorsk, İstanbul(Haydarpaşa)- Chornomorsk, Karasu-Chornomorsk, Köstence-Karasu, Taşucu-Tripoli, Mersin-Hayfa Limanları arasında yapılan Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek.

Bakan Pekcan: Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Zonguldak- Chornomorsk, İstanbul(Haydarpaşa)- Chornomorsk, Karasu-Chornomorsk, Köstence-Karasu, Taşucu- Tripoli, Mersin-Hayfa Limanları arasında yapılan Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek. TIR şoförlerinin gemi mürettebatı dahil tam sosyal izolasyonu zorunlu olacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Pekcan, "İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde her türlü sağlık tedbirini almak kaydıyla temel ihracat pazarlarımız ile yapılan ticarette alternatif taşıma modlarının yoğun olarak kullanılması ve lojistik maliyetlerimizin yönetilebilir seviyelere çekilmesi temel hedefimizdir. Bu kapsamda uluslararası taşımacılığa yönelik olarak İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı ile Dışişleri Bakanlıklarımızla eşgüdüm içerisinde yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'TIR ŞOFÖRLERİNİN SOSYAL İZOLASYONU ZORUNLU OLACAK'

Pekcan, ayrıca ihracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi için bazı kararların alındığını belirterek "Tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla Zonguldak-Chornomorsk, İstanbul(Haydarpaşa)- Chornomorsk, Karasu- Chornomorsk, Köstence-Karasu, Taşucu-Tripoli, Mersin-Hayfa Limanları arasında yapılan Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek. TIR şoförlerinin gemi mürettebatı dahil tam sosyal izolasyonu zorunlu olacak. Gümrük kapılarında araç ve şoförlere ilişkin alınan tüm sağlık ve güvenlik önlemleri yurda giriş ve çıkış esnasında, gemiye alınan şoförler için de söz konusu olacak  Dış ticarette lojistiği kolaylaştıracak ve maliyetleri azaltacak yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.


Chornomorsk, Haydarpaşa, Karasu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:14 Kaynak: DHA


Son Dakika

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