Bakan Pekcan: Rusya ile domatesin ithalat kotası 200 bin tona çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan: Rusya ile domatesin ithalat kotası 200 bin tona çıkarıldı - Son Dakika

Bakan Pekcan: Rusya ile domatesin ithalat kotası 200 bin tona çıkarıldı

23 dakika önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı" dedi.

Bakan Pekcan: Rusya ile domatesin ithalat kotası 200 bin tona çıkarıldı, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, " Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın bugüne kadar yaptığı yoğun girişimler sonucunda, Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun. Ticaret Bakanlığı olarak yaş meyve sebze başta olmak üzere tarım ürünlerimiz için yeni pazarlara girişimizi kolaylaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Ruhsar Pekcan, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:54 Kaynak: DHA
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