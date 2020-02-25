Bakan Pekcan: Rusya ile domatesin ithalat kotası 200 bin tona çıkarıldı - Son Dakika

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Bakan Pekcan: Rusya ile domatesin ithalat kotası 200 bin tona çıkarıldı
23 dakika önce
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:54 Kaynak: DHA
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, " Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı" dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın bugüne kadar yaptığı yoğun girişimler sonucunda, Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun. Ticaret Bakanlığı olarak yaş meyve sebze başta olmak üzere tarım ürünlerimiz için yeni pazarlara girişimizi kolaylaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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