Bakan Pekcan Rusya'ya gidiyor
1 saat önce
Yarın Rusya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, enerji, ulaştırma, yerel para ile ticaret, turizm gibi alanlarda işbirliği imkanlarını görüşecek.
Yarın Rusya
'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, enerji, ulaştırma, yerel para ile ticaret, turizm gibi alanlarda işbirliği imkanlarını görüşecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:57
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