Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan Rusya'ya gidiyor

Bakan Pekcan Rusya'ya gidiyor

1 saat önce

Yarın Rusya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, enerji, ulaştırma, yerel para ile ticaret, turizm gibi alanlarda işbirliği imkanlarını görüşecek.

Bakan Pekcan Rusya'ya gidiyor, System.String[]
Yarın Rusya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, enerji, ulaştırma, yerel para ile ticaret, turizm gibi alanlarda işbirliği imkanlarını görüşecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:57 

Ruhsar Pekcan, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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