Bakan Pekcan: "Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası 200 bin tona çıkarıldı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası 200 bin tona çıkarıldı' - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: "Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası 200 bin tona çıkarıldı"

15 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarının 200 bin tona çıkarıldığını bildirdi.

Bakan Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarının 200 bin tona çıkarıldığını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak yaş meyve ve sebze başta olmak üzere tarım ürünlerinin yeni pazarlara girişini kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Bakan Pekcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızın bugüne kadar yaptığı yoğun girişimler sonucunda Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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