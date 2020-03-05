Bakan Pekcan: Sanal Ticaret Akademisi'ni hizmete açıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Pekcan: Sanal Ticaret Akademisi'ni hizmete açıyoruz - Son Dakika

Bakan Pekcan: Sanal Ticaret Akademisi'ni hizmete açıyoruz

6 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ticaret alt yapısının geliştirilmesi, ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini söyleyerek, "Sanal Ticaret Akademisi'ni bütün vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz.

Bakan Pekcan: Sanal Ticaret Akademisi'ni hizmete açıyoruz, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ticaret alt yapısının geliştirilmesi, ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini söyleyerek, "Sanal Ticaret Akademisi'ni bütün vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Sanal Ticaret Akademisi ülkemize yeni girişimciler, yeni ihracatçılar kazandırılmasına yardımcı olacak" dedi.

Bakan Pekcan, bakanlık binasında 'Sanal Ticaret Akademisi Tanıtım Programı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, bakanlık olarak Türkiye'nin ticaret alt yapısının geliştirilmesi, ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Bakan Pekcan, "Sanal Ticaret Akademisi'ni bütün vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Sanal Ticaret Akademisi ülkemize yeni girişimciler, yeni ihracatçılar kazandırılmasına yardımcı olacak. Ticaret erbabımızın ve ihracatçılarımızın farklı konulardaki bilgilerini geliştirmelerine, ihracatlarını ve performanslarını arttırmalarına ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacak. Bu eğitim sistemimiz 7/24 bütün çalışma masanızda ya da mobil telefonunuzda her zaman eğitime hazır olacak. En önemlisi bütün vatandaşlarımıza açık, ücretsiz bir eğitim vereceğiz" dedi.

'EĞİTİMDEN YARARLANANLARA 3 AYRI SERTİFİKA VERECEĞİZ'

Bakan Pekcan, akademide yer alacak derslerin içeriği, kalitesi ve buraya erişimdeki kolaylığın göz önüne alındığında Sanal Ticaret Akademisi'nin Türkiye ve dünyada en önemli online eğitim portallarından birisi olduğunu bildirdi. Sanal Ticaret Akademisi'nin, hem personel eğitimlerinin sağlanması hem de vatandaşlarımızın şirketleşmesine ve ihracatçı olmasına katkı sağlayacağını kaydederek, şöyle konuştu:

"Sanal Ticaret Akademisi'nin konuları arasında girişimcilik, iç ticaret ve dış ticaret bulunmaktadır. Bu eğitimden yararlananlara 3 ayrı sertifika vereceğiz ve her bir programımızın derslerini yeterli sayıda alan vatandaşlarımız sertifika almaya hak kazanacaklar. Bir sonraki aşamada, bu sertifikaları da başlangıç, orta ve ileri düzeyde diye çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Derslerin içeriğinin hazırlanması, online alt yapıların kurulması, sınav ve sertifika süreçlerinin oluşturulması gibi her safhası bir akademi titizliğinde tasarlandı ve hayata geçirildi.  Bu yüzden akademimiz Türkiye'deki ve dünyadaki en önemli online eğitim programlarından birisi olma özelliğini sahip. Bunu gururla sizlerle paylaşmaktan da memnuniyet duyuyorum."


Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:59 Kaynak: DHA
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