Bakan Pekcan sebze-meyve toptan ve perakende satışına yönelik tedbirleri açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan sebze-meyve toptan ve perakende satışına yönelik tedbirleri açıkladı - Son Dakika

Bakan Pekcan sebze-meyve toptan ve perakende satışına yönelik tedbirleri açıkladı

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, korona virüsü nedeniyle sebze ve meyvenin toptan ve perakende satışında alınan tedbirleri açıkladı.

Bakan Pekcan sebze-meyve toptan ve perakende satışına yönelik tedbirleri açıkladı, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, korona virüsü nedeniyle sebze ve meyvenin toptan ve perakende satışında alınan tedbirleri açıkladı.

Ticaret Bakanı Pekcan, Bakanlık olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirterek, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıkladı. Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada Çin'de başlayarak dünyaya yayılan korona virüs tehdidine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kararlığında Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar ve kamu kurum, kuruluşlarınca çok önemli tedbirler ve hızlı kararların alındığını vurguladı. Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara da acil şifalar dileyen Pekcan, bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. Bu süreçte Ticaret Bakanlığı olarak da tüketicilere ve ticaret erbabına yönelik tedbirleri vakit kaybetmeden hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, iç ve dış ticaretin kesintisiz akışını sağlamak ve sektörlerin olumsuz etkilenmemesi için çalıştıklarını ifade etti. Yeni tip korona virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik de bazı tedbirler aldıklarını dile getiren Pekcan, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini bildirdi. Pekcan, perakende ve toptan satışlara yönelik alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

"Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak. Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek, gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak. Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak. Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak."

Pekcan, virüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşların alınan tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesinin önem arz ettiğini ifade etti. Diğer taraftan Pekcan, şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde şirketlerin genel kurul toplantıları bakımından bazı tedbirler alındığını kaydetti. Pekcan, bu kapsamda anonim ve limited şirketlerde yönetim organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararıyla ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanının tanındığını bildirdi. Bakan Pekcan ayrıca, şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine olanak sağlandığını ifade etti.

(Emin Kuvat/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:45 Kaynak: İHA

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