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Bakan Pekcan: "Şirket sözleşmelerinde bulunmasa dahi, elektronik ortamda genel kurul veya...
6 saat önce
Bakan Pekcan: "Şirket sözleşmelerinde bulunmasa dahi, elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirilebilecek.
Bakan Pekcan: "Şirket sözleşmelerinde bulunmasa dahi, elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirilebilecek."
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:32 Kaynak: AA
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