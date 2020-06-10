Bakan Pekcan: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını elektronik ortamda yapabilecek - Son Dakika

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden başlattıkları elektronik belge uygulaması ile şirket yetkililerinin ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabileceğini ve harç bedellerini ödeyebileceğini açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın ticarete yönelik dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini bildirdi. MERSİS üzerinden başlattıkları elektronik belge uygulaması ile şirket yetkililerinin ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabileceğini ve harç bedellerini ödeyebileceğini kaydeden Pekcan, şunları kaydetti: