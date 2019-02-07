Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan, Sri Lanka Milli Günü Resepsiyonuna Katıldı

Bakan Pekcan, Sri Lanka Milli Günü Resepsiyonuna Katıldı

12 dakika önce

Bakan Pekcan, Sri Lanka Milli Günü resepsiyonuna katıldıANKARA - Ticaret Bakanı Pekcan, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 71'inci yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.

Bakan Pekcan, Sri Lanka Milli Günü Resepsiyonuna Katıldı, System.String[]
Bakan Pekcan, Sri Lanka Milli Günü resepsiyonuna katıldı

ANKARA - Ticaret Bakanı Pekcan, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 71'inci yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza'nın ev sahipliğinde ülkesinin bağımsızlığının 71'inci yıl dönümü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda Büyükelçi Amza ve bazı davetliler, bereket ve şans getirdiğine inanılan geleneksel yağ lambası yaktı. Ayrıca, resepsiyonda davetlilere Sri Lanka'ya gidiş-dönüş uçak bileti çekilişi yapıldı.
Ticaret Bakanı Pekcan, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 71'inci yıl dönümü dolayısıyla Büyükelçi Amza ile birlikte hazırlanan pastayı kesti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Ruhsar Pekcan, Sri Lanka, Genel
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