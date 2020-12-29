Bakan Pekcan: "STA, Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre taşı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması İmzaların atılması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması İmzaların atılması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı. (3) Bakan Pekcan: "STA, Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre taşı. Anlaşma, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin çerçevesinin korunması ve geliştirilmesi konusunda hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur."

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