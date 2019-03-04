Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan, Şubat Ayında Genel İhracatın Yüzde 3,7 Artarak 14,3 Milyar Dolara Ulaştığını Açıkladı.

Bakan Pekcan, Şubat Ayında Genel İhracatın Yüzde 3,7 Artarak 14,3 Milyar Dolara Ulaştığını Açıkladı.

1 saat önce

IHAAW114741-EKO/04-03-2019- Bakan Pekcan, Şubat ayında genel ihracatın yüzde 3,7 artarak 14,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Bakan Pekcan, Şubat Ayında Genel İhracatın Yüzde 3,7 Artarak 14,3 Milyar Dolara Ulaştığını Açıkladı., System.String[]
IHAAW114741-EKO/04-03-2019

- Bakan Pekcan, Şubat ayında genel ihracatın yüzde 3,7 artarak 14,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. 04.03.2019 11: 47: 41 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:53 Kaynak: İHA

Ekonomi
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