Bakan Pekcan, Şubat Ayında Genel İhracatın Yüzde 3,7 Artarak 14,3 Milyar Dolara Ulaştığını Açıkladı.
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IHAAW114741-EKO/04-03-2019- Bakan Pekcan, Şubat ayında genel ihracatın yüzde 3,7 artarak 14,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
IHAAW114741-EKO/04-03-2019
- Bakan Pekcan, Şubat ayında genel ihracatın yüzde 3,7 artarak 14,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. 04.03.2019 11: 47: 41 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:53 Kaynak: İHA
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