Bakan Pekcan: "Şubatta İhracatımız Yüzde 3,7 Artıs¸la 14 Milyar 312 Milyon Dolar, İthalatımız Yüzde...

Bakan Pekcan: "Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artıs¸la 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu.

Bakan Pekcan: "Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artıs¸la 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu."

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