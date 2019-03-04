Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: "Şubatta İhracatımız Yüzde 3,7 Artıs¸la 14 Milyar 312 Milyon Dolar, İthalatımız Yüzde...

Bakan Pekcan: "Şubatta İhracatımız Yüzde 3,7 Artıs¸la 14 Milyar 312 Milyon Dolar, İthalatımız Yüzde...

40 dakika önce

Bakan Pekcan: "Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artıs¸la 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu.

Bakan Pekcan:
Bakan Pekcan: "Şubatta ihracatımız yüzde 3,7 artıs¸la 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar oldu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: "Şubatta İhracatımız Yüzde 3,7 Artıs¸la 14 Milyar 312 Milyon Dolar, İthalatımız Yüzde...
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