Bakan Pekcan: "Tahkimde Uzmanlaşmak Yabancı Yatırımlar Açısında Caziplik Kazandırır"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tahkim konusunda uzmanlaşmış bir ülkenin yabancı yatırımlar açısında da çok daha cazip olacağını biliyoruz. Son yıllarda ülkemizdeki tahkim ve alternatif uyuşmazlıkların çözüm yollarının altyapısını güçlendirecek bazı yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bunlardan biri; 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Arabuluculuk Sistemi'dir. Bu düzenlemenin de Türkiye'deki alternatif çözüm yollarına katkı sağlayacağına inancımız tamdır" dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı işbirliğiyle İstanbul'da bir otelde 'ICC Türkiye Tahkim Günü' Uluslararası Tahkim Konferansı düzenleniyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Başkanı Alexis Mourre'nin açılış konuşmaları ile başlayan konferansa, alanında uzman hakemler, kamu ve özel sektör ve oda ve borsaların hukuk müşavirleri, Yargıtay üyeleri, hakimler, avukatlar ve akademisyenler katılıyor.



Konferansta, Türkiye'de milletlerarası ticari ve yatırım tahkiminin gelişimine katkıda bulunulması, İstanbul'un bir uyuşmazlık çözüm merkezi olarak ön plana çıkarılması ve Türk tahkim camiasının ulusal ve uluslararası seviyede tanıtımının yapılması amaçlanıyor. Konferans kapsamında; ICC Tahkiminin genel özellikleri ve güncel gelişmeler, Kullanıcıların Etkin Bir Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Olarak Tahkime Bakış Açıları, Türkiye'de Bugünkü Tahkim Ortamında Yargının Rolü, Uluslararası Tahkimde Delil İkamesi Usulüne ilişkin konular ele alınacak.



Konferansın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün burada küresel ekonominin farklı kollarıyla ilgilenen uzmanları, hukukçuları, akademisyenleri ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren bu konferansı son derece faydalı görüyorum. 82 milyon nüfusa sahip Türkiye 31 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en dinamik ekonomisi. Bugün, Türkiye ekonomisi dünya ekonomisine açıklık oranıyla da Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesindedir. Mart ayında bunu hep beraber göreceğiz" dedi.



Türkiye'nin her zamankinden daha fazla küresel ekonomiye entegre olduğunu kaydeden Pekcan, "Türkiye ekonomisinin kendisi dışa açık olduğu kadar Türk iş insanı ve kültürü de dışa açıktır. Türk iş alimi esnek, pratik ve dışa açıktır. Türk iş insansın küresel ölçekte iş yapabilme kapasitesi çok yüksektir. Dünyanın hemen her ülkesine ihracatımız var. Türk firmaları yaklaşık 120 ülkede yatırımcı konumunda, Türk müteahhit firmaları da 123 ülkede başarılı projelere imza atmış durumdalar, bugüne kadar 380 milyar dolarlık proje gerçekleştirmiş durumdalar" diye konuştu.



Bakan Pekcan, "Hizmet ihracatımız 47.8 milyar dolar, mal ihracatımız 168. 1 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye olarak en temel önceliklerimizden biri, mevcut dinamizmimizi daha fazla yenilikçilik ile birleştirerek daha fazla katma değer üreten daha fazla teknoloji ve bilgi temelli ekonomi haline gelmektir. Son dönemlerde Türkiye'deki iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi açısında çok önemli reformlar kaydedilmiştir. Bunun sonucu olarak da geçtiğimiz sene Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye, 17 sıra yükselerek 43'üncü sıraya, Dış Ticaret İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde de 29 sıra yükselerek 42'nci sıraya yükselmiş bulunmaktadır. Türkiye en fazla ilerleme gösteren 10 ülke arasındadır. Hedefimiz dijitalleşme alanında öncü ülkeler arasına girmektir. Dijital ekonomiye geçişte ciddi bir e-ticaret altyapımızın oluştuğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.



Bakan Pekcan, Türkiye'de iş ve yatırım ortamının küresel ekonominin yenilikçi alanlarını barındırdığını belirterek, "Yeni dünya ekonomisinin teknoloji temelli olarak kurulmakta. Bu durumun firmalar arasındaki iş ortaklıkları ve sözleşmeleri daha karmaşık hale getirebilecek. Bu nedenle ticari uyuşmazlık, bunların hızla çözümü her zamankinden daha önemlidir. Yenilikçi iş modelleri bu geçiş süreçlerinde devletlerin bu alanları regüle etmesini zorlaştırmaktadır" dedi.



Bu çerçevede hukukun da yeni bir gelişim içinde olduğunu kaydeden Pekcan, sözlerine şöyle devam etti: "Uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümü olarak Türkiye'de güçlü bir birikim oluşması önemlidir. Türk firmalarının sağlam hukuki güvence sağlayan sözleşmelerle hareket etmesi önem arz etmektedir. Firmalarımız nitelikli biçimde sözleşme yaptıklarında uyuşmazlıkların çözümü daha etkin biçimde sağlanacaktır".



"Son yıllarda ülkemizdeki tahkim ve alternatif uyuşmazlıkların çözüm yollarının altyapısını güçlendirecek bazı yasal düzenlemeler yapılmaktadır" diye Pekcan, "Bunlardan biri; 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Arabuluculuk Sistemi'dir. Bu düzenlemenin de Türkiye'deki alternatif çözüm yollarına katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Türkiye'nin uluslararası uyuşmazlıkların çözüm merkezi olması için paydaşların ortak etmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum. Tahkim konusunda uzmanlaşmış bir ülkenin yabancı yatırımlar açısında da çok daha cazip olacağını biliyoruz. Bizde bakanlık olarak bu yönde atılacak adımlara her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.



TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise "Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan, en büyük iş dünyası kuruluşudur. 100 yılda, 100'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil eder hale gelmiştir. Yani dünyadaki her 3 çalışandan 1'i, ICC üyesi firmalarda çalışmaktadır. 100 yaşındaki ICC, hem gelişen hem de gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren ve Birleşmiş Milletlerde Gözlemci Statüsünü kazanmış, tek iş dünyası organizasyonudur" dedi.



Bu 100 yılı başarılarla geride bırakırken, ICC'nin 21. Asırdaki misyonunu 'Herkes için, her gün ve her yerde çalışan iş dünyası' olarak yenilediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde, ICC Türkiye Milli Komitesi'nin kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi görevi TOBB'a verilmiştir. TOBB çatısı altında faaliyet gösteren ICC Türkiye Milli Komitesi, 1934 yılından bu yana, ICC'nin Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir. Türkiye Milli Komitesi, güçlü ve köklü bir Milli Komite olarak, ICC'nin çalışmalarına katkı vermektedir. Bu vesileyle ICC Türkiye'yi bu derece etkin, ICC Merkez nezdinde bu derece takdir gören bir Milli Komite olmasını sağlayan sizlere, özel sektörümüz adına teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



İş dünyasını yakından ilgilendiren, Uluslararası ticarette ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini açıkça belirten, uluslararası standart kurallar bütünü, INCOTERMS'in, 2020 yılında yenileneceği bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, "ICC Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu tarafından yenilenme çalışmaları yapılan Incoterms 2020, ICC Türkiye tarafından, ülkemiz iş dünyasının hizmetine sunulacak ve konuya ilişkin eğitimler düzenlenecek. Gururla söylüyorum ki tüm dünya özel sektörünü ilgilendiren kuralların yazılmasında, ICC Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Eş Başkanı ve aynı zamanda ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Üyesi Prof. Dr. Ercüment Erdem de yer aldı. Hocama Türk özel sektörü adına teşekkür ediyorum" dedi.



Tahkimin artık iş yapmanın olmazsa olmaz koşullarından biri haline geldiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "İşte ICC bunu nerdeyse 1 asır önce farketmiş ve kendi tahkim divanını hayata geçirmiş 1923 yılında ICC'nin tahkim organı olarak kurulan Milletlerarası Tahkim Divanı, uluslararası ticari ve iş uyuşmazlıklarının çözümünde, dünya'nın lider kuruluşudur. Çoğu tahkim kuruluşu, kapsam itibariyle yerel veya bölgesel nitelik taşımaktayken, ICC Tahkim Divanı tamamen uluslararası bir yapıya sahiptir. Her kıtada yer alan 90'dan fazla ülkedeki üyelerden oluşan Divan, en yaygın temsil edilen tahkim kuruluşu olma özelliğine de sahiptir" ifadelerine kullandı.



Hisarcıklıoğlu, Milletlerarası Tahkim Divanı'nda, 2018'de 135 ülkeden 842 farklı tahkim davası görüldüğünü, bunlardan 62'sinin (yüzde 7) Türkiye'den gittiği bilgisini vererek, "ICC tahkiminin esnek olması, kurallarının birçok dilde tercümesinin bulunması, kendisini sürekli yenilemesi ve çağın gelişmelerine uyum sağlaması da, Divan'ın başarısının altında yatan diğer önemli unsurlardır. Tahkim alanında, Türk iş dünyasına ışık tutma misyonunu üstlenmiş olan ICC Türkiye Milli Komitesi olarak, 2001 yılından itibaren 13 kez düzenlenmiş olan tahkim seminerlerinin, bugün 14'üncüsünü düzenlemenin onurunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.



Milletlerarası Ticaret Odası



Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), dünyada ticaretin ve yatırımların artması için çalışan en büyük iş dünyası kuruluşudur. Birinci Dünya Savaşı'nın, uluslararası ticarete verdiği zararı hafifletmek amacıyla, bir grup girişimci tarafından, 'barışın tüccarları' sloganıyla kurulmuştur. 100 yıl önce kurulduğu günden bu yana dünya çapında barışın ve refahın geliştirmesi için ön saflarda yer aldı. Merkezi Paris'te bulunan ICC, 100 yılda, 100'den fazla ülkedeki üyeleri aracılığıyla 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil eder hale geldi. - İSTANBUL

