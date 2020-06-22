Bakan Pekcan: "Tarım-hayvancılık makinaları sektöründeki AgriVirtual, Türkiye'nin hem 3 boyutlu hem...
Bakan Pekcan: "Tarım-hayvancılık makinaları sektöründeki AgriVirtual, Türkiye'nin hem 3 boyutlu hem de yerli-milli yazılımla yapılan ilk sanal fuarı."
Bakan Pekcan: "Tarım-hayvancılık makinaları sektöründeki AgriVirtual, Türkiye'nin hem 3 boyutlu hem de yerli-milli yazılımla yapılan ilk sanal fuarı."
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:15 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pekcan: 'Tarım-hayvancılık makinaları sektöründeki AgriVirtual, Türkiye'nin hem 3 boyutlu hem... - Son Dakika Ekonomi
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