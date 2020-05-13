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Bakan Pekcan: "Tekstil-hazır giyimde küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok...
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Bakan Pekcan: "Tekstil-hazır giyimde küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak.
Bakan Pekcan: "Tekstil-hazır giyimde küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak."
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 02:22 Kaynak: AA
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