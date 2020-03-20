Bakan Pekcan: Tezgahlar aralıklı olacak, sebze- meyve seçilmeden alınacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan: Tezgahlar aralıklı olacak, sebze- meyve seçilmeden alınacak - Son Dakika

Bakan Pekcan: Tezgahlar aralıklı olacak, sebze- meyve seçilmeden alınacak

6 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlık olarak yaş sebze ile meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirtti.

Bakan Pekcan: Tezgahlar aralıklı olacak, sebze- meyve seçilmeden alınacak, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlık olarak yaş sebze ile meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirtti. Buna göre, pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, ambalajsız satılan sebze ve meyveler seçilmeden alınacak.

Ticaret Bakanı Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'de başlayarak, dünyaya yayılan koronavirüs tehdidine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kararlığında, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar ve kamu kurum, kuruluşlarınca çok önemli tedbirler ve hızlı kararların alındığını bildirdi. Bu süreçte Ticaret Bakanlığı olarak da tüketicilere ve ticaret erbabına yönelik tedbirleri vakit kaybetmeden hayata geçirdiklerini belirten Bakan Pekcan, iç ve dış ticaretin kesintisiz akışını sağlamak ve sektörlerin olumsuz etkilenmemesi için çalıştıklarını kaydetti.

81 İL VALİLİĞİNE TALİMAT

Pekcan, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik de bazı tedbirler aldıklarını, uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini kaydetti. Bakan Pekcan, perakende ve toptan satışlara yönelik alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

"Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak. Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak. Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak. Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak."

Bakan Pekcan, virüsün yayılmasını önlemek için halkın alınan tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesinin önemli olduğunu vurguladı.

ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINA İLİŞKİN TEDBİRLER

Öten yandan Bakan Pekcan, bu dönemde yapılması planlanan şirketlerin genel kurul toplantıları için de bazı tedbirler alındığını kaydetti. Pekcan, bu kapsamda anonim ve limited şirketlerde yönetim organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının, yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararıyla farklı tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanının tanındığını bildirdi. Pekcan ayrıca şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine olanak sağlandığını kaydetti.

ANKARA, -


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:08 Kaynak: DHA

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