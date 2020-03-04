Maske fırsatçısı 9 firmaya 104 bin 943'er lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Maske fırsatçısı 9 firmaya 104 bin 943'er lira ceza kesildi - Son Dakika Ekonomi

Maske fırsatçısı 9 firmaya 104 bin 943'er lira ceza kesildi

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tıbbi maskede fahiş fiyat artışlarıyla ilgili 13 firmadan 9'una haksız fiyat artışı nedeniyle 104 bin 943'er lira para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs sonrası artan maske fiyatlarıyla ilgili gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 13 firmadan 9'una para cezası kesildiğini söyledi. Pekcan, "Denetlediğimiz 13 firmadan 9'unda haksız fiyat artışı olduğunu tespit ettik. Firmalar 104 bin 943'er lira para cezasına çarptırıldı" dedi.

"TURLAR İPTAL EDİLEBİLİR"

Koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çeken Bakan Pekcan "Paket turlar koronavirüsüne bağlı mücbir sebep dolayısıyla iptal edilebilir" dedi.

"ÖNCELİKLE İÇ PİYASADA HİZMET VERELİM"

Pekcan, "Ocak'ta maske satışlarında yüzde 45, Şubat'ta yüzde 70 artış var. Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. Amacımız üreticimiz ve ihracatçımıza engel olmak değil. Öncelikle iç piyasada hizmet verelim" dedi.

Maske fırsatçısı 9 firmaya 104 bin 943'er lira ceza kesildi
Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:14 Kaynak: AA
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