Bakan Pekcan: "Ticaret hacmimizin çok daha iyi rakamlara ulaşmasını birlikte sağlayacağız" - Son Dakika

Bakan Pekcan: "Ticaret hacmimizin çok daha iyi rakamlara ulaşmasını birlikte sağlayacağız"

12.04.2021 14:55
Bakan Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc ve Planlama Bakanı Fahir Miftah Ebuferna bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc ve Planlama Bakanı Fahir Miftah Ebuferna bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı nedeniyle Türkiye'yi ziyaret eden Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc ve Planlama Bakanı Fahir Miftah Ebuferna ile Bakanlık binasında görüştü.

Bakan Pekcan, görüşmede yaptığı konuşmada, dost ve kardeş Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının Türkiye'nin Libya'ya yönelik tutumunun temel ilkeleri olduğunu belirterek, "Türkiye, Libya'nın yanında yer almaya devam edecektir. Libya'nın yeniden yapılandırılması sürecinde, sanayiden alt ve üstyapı yatırımlarına; sağlıktan enerjiye; eğitimden bankacılığa kadar her alanda yatırım ve teknik işbirliğine yönelik işbirliğimiz devam edecek ve Türkiye bu alanlarda sorumluluk almaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

"TİCARET HACMİMİZİN ÇOK DAHA İYİ RAKAMLARA ULAŞMASINI BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ"

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacminin 2013 yılında 3,6 milyar ABD Doları düzeyinde olduğunu hatırlatan Pekcan, "2020 yılı itibarıyla bunun tekrardan 3,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını memnuniyetle görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da fazla geliştirerek, ticaret hacmimizin çok daha iyi rakamlara ulaşmasını birlikte sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan, müteahhitlik sektörünün Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en önemli unsurlarından birini oluşturduğuna işaret etti. Firmaların geçmişten kalan sorunlarının karşılıklı işbirliği ve anlayış içerisinde çözümünü sağlayabilmek amacıyla, geçtiğimiz Ağustos ayında bir Mutabakat Zaptı imzalandığını hatırlatan Pekcan, mutabakat zaptının yürürlüğe girmesini müteakip Türk firmalarının Libyalı işveren idarelere görüşme isteklerini içeren başvurularını yaptıklarını, beklentilerinin görüşme sürecinin hızlandırılarak geciktirilmemesi, bir an önce çözüm odaklı bir şekilde sonuçlandırılması olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE-LİBYA DAYANIŞMASINI TÜM DÜNYAYA GÖSTERMEK AÇISINDAN DA BİR ZEMİN OLACAK"

Geçmişten kaynaklanan sorunların çözümünün, hem Libya'nın hem de Türk firmalarının geleceğe daha umutla bakmasına yardımcı olacağını vurgulayan Pekcan, "Firmalarımızın Libya'nın ihtiyaçları ve güvenlik koşulları dikkate alınarak, belli projeler çerçevesinde tekrar işbaşı yapmaları ve Libya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni projelere başlamaları, Libya'daki istikrar ve gelişme sürecini de destekleyecektir ve Türkiye-Libya dayanışmasını tüm dünyaya göstermek açısından da bir zemin olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKEMİZ BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEKTİR"

İkili ticarette yeniden başlayan canlanmanın kalıcı olması, yatırımların cazip hale gelmesi için ticaret ve yatırım ilişkilerini etkileyen yasal zemini güçlendirici adımların atılması gerektiğini vurgulayan Pekcan, "Libya'da son yıllarda yaşanan gelişmeler sonrasında, ülkenin tüm kurumlarıyla yeniden ayağa kalkma ve inşa sürecine girdiğini mutlulukla gözlemliyoruz. Bu süreçte ülkemiz her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi vermeye devam edecektir" dedi.

"TÜRKİYE, LİBYA'NIN KALKINMA HAMLELERİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Bakan Pekcan, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin tüm kapsamıyla ele alındığı Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısını bu yıl içerisinde gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. Pekcan görüşmede şunları kaydetti:

"Türkiye tüm kaynakları ile Libya'nın kalkınma hamlelerinin yanında olmaya devam edecektir. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin ivme kazandırmak amacıyla bir yol haritası belirlenmesi önemli bir husustur. Önümüzdeki dönemde diyalog yoluyla işbirliği alanlarını birlikte belirleyeceğimizi ve bu zemin üzerinde ilerleyeceğimizi düşünüyorum."

LİBYALI BAKANLAR İŞBİRLİĞİNİN ARTMASINI İSTİYOR

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc de iki ülkenin uzun tarihe dayanan derin ilişkileri olduğunu belirterek, işbirliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Libya Planlama Bakanı Fahir Miftah Ebuferna ise müteahhitlik sektöründe geçmiş sorunların çözülmesi amacıyla mutabakat zaptının yürürlüğe girdiğini, bu kapsamda Türk firmalarından tekrardan çalışmalarına başlamasını beklediklerini söyledi.

(Utku Şimşek/İHA)

Bakan Pekcan: Ticaret hacmimizin çok daha iyi rakamlara ulaşmasını birlikte sağlayacağız
Bakan Pekcan: Ticaret hacmimizin çok daha iyi rakamlara ulaşmasını birlikte sağlayacağız
Bakan Pekcan: Ticaret hacmimizin çok daha iyi rakamlara ulaşmasını birlikte sağlayacağız
Bakan Pekcan: Ticaret hacmimizin çok daha iyi rakamlara ulaşmasını birlikte sağlayacağız
Bakan Pekcan: Ticaret hacmimizin çok daha iyi rakamlara ulaşmasını birlikte sağlayacağız

Muhammed Ali, Türkiye, Ekonomi, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Ticaret hacmimizin çok daha iyi rakamlara ulaşmasını birlikte sağlayacağız' - Son Dakika Ekonomi


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