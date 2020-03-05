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Bakan Pekcan: "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini...
6 saat önce
Bakan Pekcan: "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:34 Kaynak: AA
Bakan Pekcan: "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz"
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