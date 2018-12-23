Bakan Pekcan ticarette 2019'un yol haritasını açıkladı
56 dakika önce
Ticaret Bakanı Pekcan, bu yıl ihracat rekorları açıkladıklarını belirterek, "2019'da da ihracattaki yükselişin devam etmesini, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın sürmesini bekliyoruz.
Ticaret Bakanı
Pekcan, bu yıl ihracat rekorları açıkladıklarını belirterek, "2019'da da ihracattaki yükselişin devam etmesini, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın sürmesini bekliyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:18
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