Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan ticarette 2019'un yol haritasını açıkladı

Bakan Pekcan ticarette 2019'un yol haritasını açıkladı

56 dakika önce

Ticaret Bakanı Pekcan, bu yıl ihracat rekorları açıkladıklarını belirterek, "2019'da da ihracattaki yükselişin devam etmesini, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın sürmesini bekliyoruz.

Bakan Pekcan ticarette 2019'un yol haritasını açıkladı, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, bu yıl ihracat rekorları açıkladıklarını belirterek, "2019'da da ihracattaki yükselişin devam etmesini, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın sürmesini bekliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:18 

İhracat, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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