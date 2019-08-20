Bakan Pekcan: Tüm kaçakçılık türleriyle mücadele edilmekte

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, dayanıklı tüketim malları da dahil olmak üzere tüm kaçakçılık türleriyle etkin bir şekilde mücadele edildiğini belirtti. Bakan Pekcan, "Hükümetimizce hem gümrüklü yer ve sahalarda hem de ülkemiz sınırları içerisinde denetim, kontrol ve operasyonlar aralıksız bir şekilde yapılarak dayanıklı tüketim malları da dahil olmak üzere tüm kaçakçılık türleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmektedir" dedi.

Bakan Ruhsar Pekcan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 'dayanıklı tüketim mallarının ülkeye kaçak girmesinin engellenmesine yönelik çalışmalar' hakkındaki soru önergesini yanıtladı. Bakan Pekcan, gümrük kapılarında ve ülke sınırları içeresinde, 'dayanıklı tüketim malları' ile ilgili denetimlerin profesyonel ekiplerce yapıldığını belirterek, "Hükümetimizce hem gümrüklü yer ve sahalarda hem de ülkemiz sınırları içerisinde denetim, kontrol ve operasyonlar aralıksız bir şekilde yapılarak dayanıklı tüketim malları da dahil olmak üzere tüm kaçakçılık türleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmektedir. Bu kapsamda tüm sınır kapılarımızda kullanılan teknik cihaz ve sistemler değişen teknolojiyle donatılmış olup personelimize düzenli eğitimler verilerek yasal altyapıyı güçlendirmek amacıyla çalışmalar titizlikle yapılmaktadır" bilgisini verdi.

'OLASI VERGİ KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR'

Yapılan denetimlerle kaçakçılık olaylarının önüne geçildiğini kaydeden Bakan Pekcan, ihbar, istihbarat çalışmalar ve risk analizleri sonucu yapılan kontrol ve denetimler çerçevesinde kaçakçılık fiillerinin önüne geçilmesi ve tespitine ilişkin olarak kapsamlı ve detaylı çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı. Bakan Pekcan, gümrük kapılarının 24 saat izlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunlara ek olarak, Komuta Kontrol Merkezimizden tüm gümrük kapılarımız ve deniz limanlarımızdan giriş çıkış yapan araç ve kişilerin 7/24 esasına göre izlenmesinin yanı sıra Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı ve web ihbar uygulamaları ile sağlıklı işleyen bir istihbarat sistemi oluşturularak kaçakçılık olaylarına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmekte ve olası vergi kayıplarının önüne geçilmektedir."

Haber: Besti KARALAR/ANKARA, -