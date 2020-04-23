Bakan Pekcan: "Tüm Türkiye evlerimizden bu anlamlı günü çocuklarımızla beraber coşku ve heyecanla... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Pekcan: 'Tüm Türkiye evlerimizden bu anlamlı günü çocuklarımızla beraber coşku ve heyecanla... - Son Dakika

Bakan Pekcan: "Tüm Türkiye evlerimizden bu anlamlı günü çocuklarımızla beraber coşku ve heyecanla...

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Milli iradenin temsilcisi Gazi Meclisimiz, milletimize daha huzurlu, daha müreffeh yarınlar sunmak için bir asırdır dimdik ayakta, kararlılıkla çalışmaktadır.

Bakan Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Milli iradenin temsilcisi Gazi Meclisimiz, milletimize daha huzurlu, daha müreffeh yarınlar sunmak için bir asırdır dimdik ayakta, kararlılıkla çalışmaktadır. Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına aldığı bu dönemde hep birlikte tüm Türkiye olarak evlerimizden bu anlamlı günü çocuklarımızla beraber büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Bakan Pekcan, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik yolunda iradesini ortaya koyduğu birinci TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla, "Bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve egemenliğimizin güvencesi Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve sevincini milletçe yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren yolun başlangıcı, milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımdır. Milli iradenin temsilcisi Gazi Meclisimiz, milletimize daha huzurlu, daha müreffeh yarınlar sunmak için 1 asırdır dimdik ayakta, kararlılıkla çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatan Pekcan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı günü bayram ilan etmesi ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan etmesi onlara olan sevgisinin, güveninin neticesi, büyük ve güçlü bir misyon yüklendiğinin de en önemli göstergesidir. Bu anlamlı günde dünya çocukları barış, kardeşlik ve birlik vurgusuyla bir araya getirilmiştir. İnanıyorum ki aydınlık yarınlarımızın güvencesi, umudumuz çocuklarımız, bizlerin bıraktığı yerden büyük ve güçlü Türkiye idealiyle çalışmaya azimle devam edecektir" dedi.

Pekcan, "Covid-19 pandemisinin tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına aldığı bu dönemde hep birlikte tüm Türkiye olarak evlerimizden bu anlamlı günü çocuklarımızla beraber büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. Çocuklarımızın eskisi gibi okullarına gideceği, ve bayramları ellerinde bayraklarla, sokaklarda kutlayacağı günler yakındır. İçinde bulunduğumuz bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışmayla, el ve güç birliğiyle, atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle demokrasimizin 100'üncü yılına erişmenin onur ve haklı gururunu yaşadığımız bu günde, aziz milletimizin ve çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, Birinci Meclis üyelerini, bizlere millet iradesi ile yönetilen bir ülke bırakan tüm ecdadımızı saygı, minnet ve şükranla anıyor, Yüce Meclisimizin açılışının 100'üncü yıl dönümünü kutluyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:28 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı: 23 Nisan 1920'de açılan meclis neden kuruldu, Milli Mücadele'deki rolü neydi? Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor         
17:15
Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor         
17:12
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım         
17:10
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı         
17:08
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı         
17:05
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu         
16:59
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı         
16:55
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi         
16:48
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı         
16:34
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek         
16:16
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak         
16:11
WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte         
16:07
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü         
16:03
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:02
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti         
15:56
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı         
15:45
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor         
15:45
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti         
15:40
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu         
15:38
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı         
15:25
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı         
15:20
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı         
15:16
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim         
15:16
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın         
15:15
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı         
15:13
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip         
15:06
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler         
15:04
Sağlıkla oruç tutabilmek için bilmeniz gereken 8 altın kural Sağlıkla oruç tutabilmek için bilmeniz gereken 8 altın kural         
15:01
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 17:40:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pekcan: "Tüm Türkiye evlerimizden bu anlamlı günü çocuklarımızla beraber coşku ve heyecanla... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]