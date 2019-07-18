Bakan Pekcan, 'Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-2
2 saat önce
Bakan Pekcan, 'Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-2.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:23 Kaynak: DHA
Bakan Pekcan, 'Türk Eximbank
2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-2
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