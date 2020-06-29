Bakan Pekcan: Türk Eximbank, 380 milyon Euro kredi sağladı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, " Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon Euro kredi sağladı. Bu kapsamda ihracatçılarımıza 10 yıla varan vade ile kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik yeni bir kredi penceresi açılacak" dedi.
Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın 26 Haziran 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kontrgarantisi ile Dünya Bankası Grubu üyesi olan International Bank for Reconstruction and Development'ın (IBRD) anapara tutarının yüzde 50'sine garanti sağladığı 380 milyon Euro tutarında kaynak için anlaşma imzaladığını bildirdi. Standard Chartered Bank, ING Bank ve Societe Generale'nin katılımlarıyla yapılan 2 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli işlemin toplam maliyetinin 6 aylık Euribor+yüzde 2,83 civarında gerçekleştiğini belirten Pekcan, söz konusu fonun mevcut koşullarda benzer vadede bir eurobond ihracına göre çok daha uygun maliyetle sağlandığına dikkat çekti. Küresel olarak içinde bulunulan salgın döneminde 10 yıl vadeli bu işlemin başarıyla sonuçlandırılmasının uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güveni bir kez daha gösterdiğinin altını çizen Pekcan, kaynak kapsamında, ihracatçılara 10 yıla varan vade ile kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik yeni bir kredi penceresi açılacağını belirtti.
Bakan Pekcan, Dünya Bankası'nın 12 Haziran 2020'de onayladığı azami 250 milyon Euro tutarında garanti ile toplam 500 milyon Euro tutarında finansman yaratılması çerçevesinde, Türk Eximbank'ın ilerleyen dönemde benzer yapıda 10 yıla kadar vadeli, uygun maliyetli, 120 milyon Euro daha kaynak oluşturmasının da mümkün olacağını bildirdi. Türk Eximbank'ın ihracatın orta-uzun vadeli finansmanına verilen desteğin artırılmasını teminen Dünya Bankası gibi uluslar üstü kurumlar ile iş birliğini artırarak uzun vadeli, uygun maliyetli kaynak sağlama çabasına önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planladığını belirten Pekcan, söz konusu kaynağın ihracatçılara hayırlı olmasını diledi.