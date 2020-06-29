Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon...
Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon avro kredi sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:09 Kaynak: AA
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