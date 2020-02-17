Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda...

7 saat önce

Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda kullanabilmesi için 60-140 baz puan faiz indirimine gitti.

Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: " Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda kullanabilmesi için 60-140 baz puan faiz indirimine gitti."

Türk Eximbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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