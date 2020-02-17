Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pekcan: 'Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda... - Son Dakika Ekonomi
Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda...
7 saat önce
Bakan Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda kullanabilmesi için 60-140 baz puan faiz indirimine gitti.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:04 Kaynak: AA
Bakan Pekcan: " Türk Eximbank, ihracatçılarımızın döviz kredilerini daha uygun koşullarda kullanabilmesi için 60-140 baz puan faiz indirimine gitti."
Son Dakika Türk Eximbank, döviz kredilerinde 140 baz puana varan faiz indirimine gitti İstanbul Havalimanı'nda taksiler için yeni dönem! "En Taksi" uygulaması hayata geçirildi ABD mahkemesinden Bayer ve BASF'e 265 milyon dolarlık ceza Müze Kart 1 Mart'tan itibaren 60 TL