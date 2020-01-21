Son Dakika › Ekonomi › Bakan Pekcan: 'Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara... - Son Dakika Ekonomi
Bakan Pekcan: "Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara...
6 saat önce
Bakan Pekcan: "Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faizi yüzde 7,95'e çektik."
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:08 Kaynak: AA
Bakan Pekcan: " Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faizi yüzde 7,95'e çektik."
Son Dakika Son dakika: Eximbank KOBİ ve ihracatçılar için kredi faiz oranını %7,95'e indirdi Kaldırıma park eden sürücüleri zabıta uyardı: Yayalara saygılı olun YouTuber Berkcan Güven'den ilginç iddia: Taksim Dayı'yla video çekmek isteyince yeğenleri 50 bin TL istedi İGDAŞ'tan doğal gaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası