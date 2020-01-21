Bakan Pekcan: "Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: "Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara...

6 saat önce

Bakan Pekcan: "Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faizi yüzde 7,95'e çektik."

Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: " Türk Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faizi yüzde 7,95'e çektik."

Türk Eximbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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