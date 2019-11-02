Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan, "Türk Eximbank'ın KOBİ'lerimize ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara...
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan, 'Türk Eximbank'ın KOBİ'lerimize ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara...

Bakan Pekcan, "Türk Eximbank'ın KOBİ'lerimize ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara...

6 saat önce

Bakan Pekcan, "Türk Eximbank'ın KOBİ'lerimize ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik." dedi.

Bakan Pekcan,

Bakan Pekcan, "Türk Eximbank'ın KOBİ'lerimize ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik." dedi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:50 Kaynak: AA
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