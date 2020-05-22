Bakan Pekcan: "Türk Eximbank'ın stok finansmanına yönelik kredisi, ürünlerini satamayıp stokları...
Bakan Pekcan: "Türk Eximbank'ın stok finansmanına yönelik kredisi, ürünlerini satamayıp stokları artan ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak.
Bakan Pekcan: " Türk Eximbank'ın stok finansmanına yönelik kredisi, ürünlerini satamayıp stokları artan ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak."
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:51 Kaynak: AA
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