Bakan Pekcan:

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Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor

Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı

Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır

Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık