Bakan Pekcan: Türk Eximbank kredi faiz oranını yüzde 7,95'e indirdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: Türk Eximbank kredi faiz oranını yüzde 7,95'e indirdi - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: Türk Eximbank kredi faiz oranını yüzde 7,95'e indirdi

6 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 seviyesine indirdi" dedi.

Bakan Pekcan: Türk Eximbank kredi faiz oranını yüzde 7,95'e indirdi, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, " Türk Eximbank, KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 seviyesine indirdi" dedi.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıların işletme sermayesi ve yatırımlarına yönelik finansal ihtiyaçlarının Türk Eximbank tarafından uygun vade ve faiz imkanları ile karşılanmaya devam edildiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen politika faiz oranlarındaki indirimle birlikte, son dönemde yurt içi piyasalarda yaşanan olumlu finansal ve ekonomik atmosfer çerçevesinde ihracatçıların 'TL İhracat Kredileri'ni daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yapıldığını belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde faize karşı yürütülen mücadelemize Türk Eximbank'ın desteği sürüyor. TL ve döviz kredilerinde faiz indirimine devam eden Türk Eximbank, KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını yüzde 7,95 seviyesine indirdi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yüzde 17,60 olan Türk Eximbank TL kredi faiz oranlarının yüzde 7,95 seviyelerine düşmesi ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini daha da aşağıya çekecek."

Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracatçılara 2019 yılında 44,1 milyar dolar finansman desteği sağladığını, 2020'de ihracatçılara bu desteğinin artarak devam edeceğini belirterek, cazip faiz oranlarının ihracatçıların rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağını kaydetti.


Türk Eximbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:22 Kaynak: DHA
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