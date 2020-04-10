Bakan Pekcan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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Bakan Pekcan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Pekcan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan 7 gün 24 saat hizmet eden Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:24 Kaynak: AA
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