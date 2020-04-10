Bakan Pekcan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Pekcan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan 7 gün 24 saat hizmet eden Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.