Bakan Pekcan: Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Baltık bölgesinin önemli ekonomilerinden ve bizim de iş birliği yaptığımız önemli ülkelerden biri olan Letonya ile ticaret hacmimiz maalesef 293 milyon dolar seviyesindedir. Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan, bakanlık binasında videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen 'Türkiye-Letonya I. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni ve İş Forumu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, Türkiye'nin Letonya'yı 1925 yılında tanıdığını ve 1929'da büyükelçilik açtığını söyledi. Pekcan, "Türkiye ve Letonya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin en az tarihsel ilişkiler kadar ön plana çıkmasını hedefliyoruz. Baltık bölgesinin önemli ekonomilerinden ve bizim de iş birliği yaptığımız önemli ülkelerden biri olan Letonya ile ticaret hacmimiz maalesef 293 milyon dolar seviyesindedir. Sayın bakanla da bunu en kısa zamanda 1 milyar dolara ulaştırmak için atacağımı adımları kararlaştırdık" diye konuştu.
"Pandemi süresince gerek Türk iş insanlarıyla gerek AB'nin iş dünyasının temsilcileri ile yaptığımız görüşmelerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, ilişkilerin daha da etkinleştirilip derinleştirilmesi için de her iki tarafın da talebi ve ihtiyacı haline gelmiştir. Biz de Türkiye ekonomisinin AB endüstrilerinin rekabetçiliğine katkı sağladığını ve Türkiye sanayisi ile AB sanayisinin çok iyi bir entegrasyon gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ancak pandemi süresince dijital ekonomi, e-ticaret hizmetler sektörü, kamu alımları ön plana çıkmış durumda. Bunlar bizim mevcut Gümrük Birliği anlaşmamızda yok. 2020 yılında içinde Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için Letonya tarafından desteklerini talep ettik ve bunları beklediğimizi sayın bakana iletme fırsatımız oldu."