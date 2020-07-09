Bakan Pekcan: Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz - Son Dakika

Bakan Pekcan: Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Baltık bölgesinin önemli ekonomilerinden ve bizim de iş birliği yaptığımız önemli ülkelerden biri olan Letonya ile ticaret hacmimiz maalesef 293 milyon dolar seviyesindedir.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Baltık bölgesinin önemli ekonomilerinden ve bizim de iş birliği yaptığımız önemli ülkelerden biri olan Letonya ile ticaret hacmimiz maalesef 293 milyon dolar seviyesindedir. Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, bakanlık binasında videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen 'Türkiye-Letonya I. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni ve İş Forumu'na katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, Türkiye'nin Letonya'yı 1925 yılında tanıdığını ve 1929'da büyükelçilik açtığını söyledi. Pekcan, "Türkiye ve Letonya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin en az tarihsel ilişkiler kadar ön plana çıkmasını hedefliyoruz. Baltık bölgesinin önemli ekonomilerinden ve bizim de iş birliği yaptığımız önemli ülkelerden biri olan Letonya ile ticaret hacmimiz maalesef 293 milyon dolar seviyesindedir. Sayın bakanla da bunu en kısa zamanda 1 milyar dolara ulaştırmak için atacağımı adımları kararlaştırdık" diye konuştu.

Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu kesik yedi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
'FİRMALARIN BİR ARAYA GELMESİNİ BEKLİYORUZ'

Bakan Pekcan, Türkiye olarak toplantıda alınan kararların ve atılacak adımların takipçisi olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Letonya'nın bizimle aynı fikirde olduğunu görmekten memnuniyetimizi dile getiriyoruz. İkili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, ticaretten sanayi alanındaki iş birliğine, kültür ve turizmden tarım ve eğitim alanında iş birliğine kadar pek çok farklı alanı kapsayan konuları konuşmuş bulunuyoruz ve mutabakat zaptında yer alan hususların da vaktinde hayata geçirilmesi için karşılıklı olarak bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yatırımların karşılıklı olarak artırılmasını da teşvik ediyoruz. Türkiye'nin Letonya'da 91 milyon dolar, Letonya'nın da 77 milyon dolar yatırımları var. Makine, otomotiv, medikal, yenilebilir enerji gibi sektörlerde Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz."

'DESTEKLERİNİ TALEP ETTİK'

Bakan Pekcan, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) önemli yatırım ve ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Pandemi süresince gerek Türk iş insanlarıyla gerek AB'nin iş dünyasının temsilcileri ile yaptığımız görüşmelerde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, ilişkilerin daha da etkinleştirilip derinleştirilmesi için de her iki tarafın da talebi ve ihtiyacı haline gelmiştir. Biz de Türkiye ekonomisinin AB endüstrilerinin rekabetçiliğine katkı sağladığını ve Türkiye sanayisi ile AB sanayisinin çok iyi bir entegrasyon gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ancak pandemi süresince dijital ekonomi, e-ticaret hizmetler sektörü, kamu alımları ön plana çıkmış durumda. Bunlar bizim mevcut Gümrük Birliği anlaşmamızda yok. 2020 yılında içinde Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için Letonya tarafından desteklerini talep ettik ve bunları beklediğimizi sayın bakana iletme fırsatımız oldu."


Letonya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 15:03 Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu kesik yedi
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetine, 2 baro başkanı icabet etti
19:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
19:10
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
18:58
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 20:29:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pekcan: Türk ve Letonyalı firmaların bir araya gelmesini bekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]