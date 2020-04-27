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Bakan Pekcan: "Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan...
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Bakan Pekcan: "Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verilecek.
Bakan Pekcan: "Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verilecek."
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:38 Kaynak: AA
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