Bakan Pekcan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Pekcan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nu değerlendirdi Açıklaması

08.10.2020 19:51
Bakan Pekcan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nu değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında bir yatırım portalı geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek "Önümüzdeki sene gerçekleştirilecek Foruma kadar, Türkiye ile Afrika arasında bir e-Ticaret platformunun kurulması hususu öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında bir yatırım portalı geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek "Önümüzdeki sene gerçekleştirilecek Foruma kadar, Türkiye ile Afrika arasında bir e-Ticaret platformunun kurulması hususu öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor." dedi.

Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun ardından basın toplantısı düzenledi.

Pekcan, 2016'dan bu yana düzenlenen Türkiye-Afrika İş Forumu'nu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirdiklerini belirterek söz konusu etkinliğin 2021 yılında İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu için hazırlık çalışması olduğunu kaydetti.

"Türkiye-Afrika: Pandemi Sonrası Dünyada Güçlü Ortaklar" ana temasıyla gerçekleştirilen bakanlar toplantısının çok başarılı geçtiğini anlatan Pekcan, bu kapsamda birçok konuyu etraflıca ele aldıklarını söyledi.

Pekcan, salgının küresel ekonomi ve küresel ticarete etkilerini, bu sürecin Afrika kıtasına ne ölçüde yansıdığını ve ticaretin geliştirilmesi için yeni tedbirleri değerlendirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Pandemi, üretim ve tedarik süreçlerinin kesintisiz akışının ne derece önemli olduğunu bizlere yeniden gösterdi. Bu noktada Afrika kıtasında hayata geçirilmeye çalışılan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması'nın kıta için önemi bir kere daha ortaya çıktı. Bu süreçte iş birliği ve dayanışmanın ne derece önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu bakışla, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında iş birliğini nasıl arttırabileceğimizi katılımcı ülkelerin ilgili bakanları ile beraber etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk."

Türkiye-Afrika Yatırım Portalı ve e-Ticaret Platformu

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında bir yatırım portalı geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Pekcan, "Bu portalda ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için ürün ve firma bilgisi, mevzuat bilgisi, talepler ve firma eşleştirme gibi unsurları içeren bir içeriğe sahip olmasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, buna ilaveten, gelecek seneki foruma kadar Türkiye ile Afrika arasında bir e-Ticaret platformunun kurulması hususunun da öncelikli hedefler arasında olduğunu bildirdi.

Türkiye-Afrika Sağlık Ortakları Platformu

Toplantıda sağlık konusunu ticaret ve yatırım boyutlarıyla da ele aldıklarını belirten Pekcan, "Afrika Sağlık Tedarik Platformu (AMSP) ile ülkemiz sağlık sektörünü ortak bir platformda buluşturarak; medikal ekipman, hastane kurulumu ve yönetimi konularında deneyimli olan firmalarımızın Afrika'da aktif rol oynamalarını sağlayacağız. Bu sektörde kapsamlı ve kalıcı bir iş birliği başlatıyoruz." diye konuştu.

Kadın yöneticileri ve liderleri bir araya getirecek platform

Öte yandan Pekcan, Türkiye'den ve Afrika'dan kadın yöneticileri, kadın liderleri bir araya getiren bir diyalog platformunun hayata geçirilmesinin önem verdikleri bir diğer proje olduğuna dikkati çekerek proje vesilesiyle Türkiye-Afrika Kadın Liderler Forumu gibi etkinlikleri hayata geçireceklerini söyledi.

Pekcan, bu sayede hem bilgi ve deneyim paylaşımı yapabileceğini hem yeni iş imkanları ve ortaklıklar kurulabileceğini öngördüklerini ifade etti.

İş dünyası arasındaki temasları artıracaklarını belirten Pekcan, "Hem Afrika ülkeleri ile ülkemiz arasındaki KEK protokolleri esnasında gerçekleştirdiğimiz iş forumları aracılığıyla hem de Afrika Birliği'nde ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) karşılıklı olarak birer ofis açılmasını öngörüyoruz." dedi.

Türkiye-Afrika ticari ilişkileri

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle 26,2 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğuna işaret eden Pekcan, ayrıca kıtada Türk firmalarının 6 milyar doları bulan yatırımları olduğunu söyledi.

Bunun dışında müteahhitlik alanında Türk Eximbank'ın da destekleriyle Afrika ülkelerinde müteahhitlik projelerinin toplamının 70 milyar dolara ulaştığını belirten Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, pandemi sürecinden en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacaktır. Bölgesinde ve küresel ekonomideki en dinamik aktörlerin arasında olmaya devam edecektir. Bu süreçte Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi mümkün olan en iyi şekilde geliştirme azmindeyiz. Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi; karşılıklı fayda ve sürdürülebilirlik temelinde inşa ediyoruz. Bu çerçevede, Türkiye olarak Afrika'daki pek çok dost ülkenin ekonomik gelişim ve kalkınma sürecine katkı sağladığımızı değerlendiriyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bakan Pekcan, 2021'de fiziki olarak gerçekleştirmeyi umdukları, zirveye kadar teknik çalışmaları önemli ölçüde tamamlamayı hedeflediklerini de ifade ederek "2021 yılındaki zirvede Afrika'nın pek çok ülkesinden konuklarımızı ağırlamayı, onları ülkemizde misafir etmeyi bekliyoruz." dedi.

Ticaret, Türkiye, Afrika, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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