Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu
39 dakika önce
Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çinli yatırımcıların, Türkiye'ye yatırım yapmakta biraz geç kalmakta olduğunu görüyorum.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
"Çinli yatırımcıların, Türkiye'ye yatırım yapmakta biraz geç kalmakta olduğunu görüyorum. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım"
"İş dünyasında vize işlemlerinin kolaylaştırılması lazım"
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