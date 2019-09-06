Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu
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Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu

39 dakika önce

Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çinli yatırımcıların, Türkiye'ye yatırım yapmakta biraz geç kalmakta olduğunu görüyorum.

Bakan Pekcan, Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği Forumu'nda konuştu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

"Çinli yatırımcıların, Türkiye'ye yatırım yapmakta biraz geç kalmakta olduğunu görüyorum. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım"

"İş dünyasında vize işlemlerinin kolaylaştırılması lazım"

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
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