Bakan Pekcan: "Türkiye'de Biz Kağıtsız İhracatı Gerçekleştirdik"

Bakan Pekcan: "Türkiye'de biz kağıtsız ihracatı gerçekleştirdik" "Hedefimiz Türkiye'yi, ticari merkezlerinden birisini yapmak"KAHRAMANMARAŞ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de bugün elektronik gümrükle beraber kağıtsız ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Pekcan: "Türkiye'de biz kağıtsız ihracatı gerçekleştirdik"

"Hedefimiz Türkiye'yi, ticari merkezlerinden birisini yapmak"



KAHRAMANMARAŞ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de bugün elektronik gümrükle beraber kağıtsız ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda Bölgesel İstişare Toplantısı'nda konuşan Bakan Pekcan, gümrük kapılarında yapılan projeleri değerlendirdi.

Toplantı, KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ve Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın selamla konuşmasıyla başladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Türkiye'nin gümrük kapılarında yapılan modelleşme projeleri hakkında bilgi vererek, "Hedefimiz Türkiye'yi, ticari merkezlerinden birisini yapmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor" dedi. İş adamlarının gümrük işlemlerini ofisinden yapabileceğini söyleyen Bakan Pekcan, 30 Nisan'a kadar yeni sistemi Türkiye geneline yayacaklarını söyledi.

Bakan Pekcan, "Gümrük kapılarımızın modelleştirilmesi için çalışıyoruz. Yakın zamanda Sarp ve Kapıköy gümrük kapımızın açılışlarını gerçekleştirdik. Diğer kapılarımızla ilgili genişletme ve modelleştirme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Gümrüklerin dijitalleşmesiyle ilgili tek pencere liman ve konteynır liman takip sistemi gibi pek çok projeyi hayata geçirdik. Bir olması bir hayali gerçekleştirdik bugün. Ben bununla çok gurur duyuyorum. En çok istediğim en çok takip ettiğim projelerin birisiydi. Türkiye'de biz kağıtsız ihracatı gerçekleştirdik bugün elektronik gümrükle beraber. Şuanda 4 gümrüğümüzde fiilen başladı bu uygulama. Artık gümrük işlemlerini siz ofisinizden yapabileceksiniz. Gümrük memuru ve beyannameyi açan arasında tek irtibat noktası aranızdaki bilgisayar. Her şey kayıt altında, her türlü iletişim bilgi işlem üzerinde yapılacak ve sistem üzerinden cevaplanacak. Evrak arşivinden de kurtuldunuz, 30 Nisan'a kadar bütün Türkiye genelinde bu projeyi yaygınlaştıracağız" dedi.

Küresel ekonominin bir yavaşlama sürecinde olduğunu belirten Pekcan, "Hepimizin bildiği gibi, dünya ticaret örgütü verilerine göre kürsel ticaret, yüzde 4'den yüzde 3.20'ye revize edildi. ve 19 Şubat'ta yaptıkları açıklamalarda Ocak ayı öncü verilerine göre aşağı revize edilebilir. Bizim buradaki başarılarımızı çalışmalarımızı değerlendirirken dünya nereye gidiyor lütfen ona göre değerlendirin. Burada bir şeyler yapılıyor ve büyük bir çaba sonucu yapılıyor. Bu şartlar altında biz 2018'de cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 168 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye'den Çekiniyor

Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı

Kimliğine 40 Yıl Sonra Kavuşan Kadın, Dünyaevine Girdi!

Beşiktaş'ta Nicolas Isimat Mirin ile Yollar Ayrılıyor