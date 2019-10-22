Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: "Türkiye dinamik yapısıyla bölgesel ve küresel ekonomik aktörlerden biri haline...
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan: 'Türkiye dinamik yapısıyla bölgesel ve küresel ekonomik aktörlerden biri haline...

Bakan Pekcan: "Türkiye dinamik yapısıyla bölgesel ve küresel ekonomik aktörlerden biri haline...

1 saat önce

İmza töreninin yapıldığı salon Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkları arasında "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

İmza töreninin yapıldığı salon

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkları arasında "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı. (2)

Bakan Pekcan: Türkiye dinamik yapısıyla bölgesel ve küresel ekonomik aktörlerden biri haline...

Ruhsar Pekcan, Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:31 Kaynak: AA
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