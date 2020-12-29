Bakan Pekcan: "(Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması) Pandemi sonrasında ilk hedefimiz tekrar 20 milyar dolar seviyesine... - Son Dakika

Bakan Pekcan: "(Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması) Pandemi sonrasında ilk hedefimiz tekrar 20 milyar dolar seviyesine...

29.12.2020 17:41

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile imzaladıkları serbest ticaret anlaşması ile ticaret hacminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında ilk hedeflerinin 20 milyar dolar seviyesine ulaşmak olduğunu bildirdi.

ZEYNEP ÇETİNKAYA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile imzaladıkları serbest ticaret anlaşması ile ticaret hacminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında ilk hedeflerinin 20 milyar dolar seviyesine ulaşmak olduğunu bildirdi.

Birleşik Krallık, Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile vardığı anlaşmanın ardından ilk Serbest Ticaret Anlaşmasını (STA) Türkiye ile imzaladı.

Pekcan, Türkiye'nin 25 yıllık Gümrük Birliği geçmişi olduğunu, Ocak 2020 itibarıyla Brexit süreciyle beraber İngiltere'nin Gümrük Birliği'nden ayrıldığını ve yıl sonuna kadar geçiş süreci tanındığını hatırlatarak, Türkiye'nin 1 Ocak 2021 itibarıyla İngiltere ile Gümrük Birliği anlaşmasından gelen birlikteliğinin biteceğini anlattı.

Bu anlaşmayı imzalayarak iş insanlarının, ihracatçının 25 yıllık kazandığı haklarda bir kayba sebep olmaması yönünde bir alt zemin hazırlamış olduklarını ifade eden Pekcan, bunu, anlaşmanın kapsamını genişletmek üzere bir ilk adım olarak gördüklerini kaydetti.

Öte yandan Serbest Ticaret Anlaşması'nda Gümrük Birliği anlaşmasında olmayan hizmetler sektörü, yatırımlar ve tarım ürünleriyle ilgili de kapsam genişlemesine gideceklerini dile getiren Pekcan, "İngiltere'yle bu konuda karşılıklı olarak mutabıkız, en kısa zamanda bu görüşmelere de başlayacağız." diye konuştu.

Pekcan, STA görüşmelerinin 2017'den itibaren süren zor bir süreç olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sadece iki ülke arasındaki STA koşullarını konuştuğumuz bir anlaşma değildi. Çünkü biz bu anlaşmayı Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık anlaşmasının nihayetlenmesi ve o anlaşmanın paraleli doğrultusunda da AB ile olan yükümlülüklerimizden dolayı yapmak zorundaydık. Bir taraftan en üst düzeyde ve teknik seviyede Birleşik Krallık ile görüşmelerimizi sürdürürken, STA şartlarında adım adım karşılıklı olarak mutabakata varırken, bir taraftan da bunları AB ile de paylaşarak onlarla da paralel çalışmamız gerekiyordu. Tam bir ticari diplomasi faaliyeti yürüttük. Özellikle bu yıl boyunca söz konusu faaliyetlerimizi artırarak devam ettik."

"İkili ilişkiler daha da gelişecek"

Serbest Ticaret Anlaşmasıyla beraber ikili ilişkilerin daha da gelişeceğini vurgulayan Pekcan, "Bizim ticaretimiz de Avrupa Birliği'ndeki talep daralmasıyla birlikte daraldı. Ancak pandemi sonrasında ilk hedefimiz tekrar 20 milyar dolar seviyesine ulaşmak. Birleşik Krallık ile yaptığımız Serbest Ticaret Anlaşması'na hizmetler sektörü ve yatırımları da dahil ettiğimizde ticaret hacmimizi daha yukarı rakamlara çıkarma potansiyelimiz var." diye konuştu.

Pekcan, şu anda İngiltere'nin Türkiye'deki en büyük doğrudan yabancı yatırımın yapıldığı ülkelerden birisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"11 milyar 600 milyon dolarlık yatırımı var Türkiye'de. Özellikle pandemi döneminde küresel tedarik ve değer zincirlerindeki dönüşümle beraber Türkiye, gerek coğrafi pozisyonu, jeopolitik konumu, gerek beşeri kaynakları, eğitimli, yetişmiş insan gücü ve kalite alt yapısıyla 25 yıldır Avrupa standartlarında üretim yapan bir üretim ve ihracat üssü. Türkiye'nin dolayısıyla hem İngiliz yatırımcılar için hem de uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi olması beklenen bir sonuç."

Bakan Pekcan: (Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması) Pandemi sonrasında ilk hedefimiz tekrar 20 milyar dolar seviyesine...
Bakan Pekcan: (Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması) Pandemi sonrasında ilk hedefimiz tekrar 20 milyar dolar seviyesine...
Bakan Pekcan: (Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması) Pandemi sonrasında ilk hedefimiz tekrar 20 milyar dolar seviyesine...
Bakan Pekcan: (Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması) Pandemi sonrasında ilk hedefimiz tekrar 20 milyar dolar seviyesine...

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: '(Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması) Pandemi sonrasında ilk hedefimiz tekrar 20 milyar dolar seviyesine... - Son Dakika Ekonomi


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