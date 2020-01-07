Ticaret Bakan'ın katılımcılarla tokalaşması
Bakan Pekcan'ın açıklamaları
Noterler Birliği ile yapılan protokol imza töreni görüntüleri
Bakan Pekcan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması
Bakan Pekcan: "Türkiye Nöterler Birligini ikinci el araç satışında güvenli ödeme sisteminde yetkilendiriyoruz."
ANKARA - (AA) -Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine yönelik protokol imza törenine iştirak etti.