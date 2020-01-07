Bakan Pekcan: "Türkiye Nöterler Birligini ikinci el araç satışında güvenli ödeme sisteminde... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Türkiye Nöterler Birligini ikinci el araç satışında güvenli ödeme sisteminde... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: "Türkiye Nöterler Birligini ikinci el araç satışında güvenli ödeme sisteminde...

6 saat önce

Ticaret Bakan'ın katılımcılarla tokalaşması Bakan Pekcan'ın açıklamaları Noterler Birliği ile yapılan protokol imza töreni görüntüleri Bakan Pekcan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplamasıBakan Pekcan: "Türkiye Nöterler Birligini ikinci el araç satışında güvenli ödeme...

Ticaret Bakan'ın katılımcılarla tokalaşması

Bakan Pekcan'ın açıklamaları

Noterler Birliği ile yapılan protokol imza töreni görüntüleri

Bakan Pekcan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması

Bakan Pekcan: "Türkiye Nöterler Birligini ikinci el araç satışında güvenli ödeme sisteminde yetkilendiriyoruz."

ANKARA - (AA) -Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine yönelik protokol imza törenine iştirak etti.

Bakan Pekcan: Türkiye Nöterler Birligini ikinci el araç satışında güvenli ödeme sisteminde...

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:49 Kaynak: AA
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