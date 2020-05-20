Bakan Pekcan: Turquality markaları 5'er yıl desteklenecek - Son Dakika

Bakan Pekcan: Turquality markaları 5'er yıl desteklenecek

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Turquality Destek Programı'ndaki markaların desteklenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere...

Bakan Pekcan: Turquality markaları 5'er yıl desteklenecek, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Turquality Destek Programı'ndaki markaların desteklenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl süreyle desteklenecek" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, devlet destekli markalaşma programı Turquality kararına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Ticaret Bakanlığı tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulanan Turquality Destek Programı'ndaki markaların 'hedef pazar' esasına dayalı bir sistem ile desteklenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl süreyle desteklenecek. Kurumsal alt yapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk 5 yıl boyunca sağlanacak. Hayata geçirilen bu yeni destek sistemi; markalarımızın daha fazla sayıda pazarda varlık göstererek bu pazarlarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak. Bu sayede ülkemizin hizmet gelirleri sürdürülebilir şekilde artarak, hizmet sektörlerinin cari işlemler dengesine olan katkısı olumlu yönde devam edecek."

TURQUALITY DESTEK PROGRAMI

Turquality, Türkiye'nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Turquality programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.


Cumhurbaşkanı, Ruhsar Pekcan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 12:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Pekcan: Turquality markaları 5'er yıl desteklenecek - Son Dakika

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