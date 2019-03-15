Bakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, En Kısa Zamanda Hizmette Olacak

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Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girerken, Diğeri Kaydetti

"Kaya İle Evlenmem Bir Tektaşa Bakar" Diyen Hülya Avşar, 800 Bin TL'lik Yüzüğü İle Kafaları Karıştırdı

Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek

HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir