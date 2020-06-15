Bakan Pekcan: Uygunsuz ürünlere 43,6 milyon lira para cezası uygulandı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu yılın ilk çeyreğinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri çerçevesinde 35 bin 370 parti ürün denetlenirken, bunların 2 bin 798'i uygunsuz, 525'i güvensiz bulundu. Bu ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira idari para cezası uygulandı" dedi.

Bakan Pekcan, yazılı açıklama yaparak, ürün güvenliği kapsamında denetim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Pekcan, "Ürün güvenliği denetimleri hem ithalat aşamasında hem de piyasaya arz sonrası iç piyasada yerli ve ithal ürün ayırt etmeksizin yürütülüyor. Mart ayında yayımlanan 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu' ile de vatandaşı güvensiz ürüne karşı etkin şekilde koruyacak çok önemli bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Söz konusu kanunla güvensiz ürünün esas sorumlusuna ulaşmak amacıyla 'izlenebilirlik mekanizması' getirdik ve bundan böyle ürünün tedarik zincirinin her aşamasında, üreticiden tüketiciye kadar geçen süreçte kayıt tutulacak. Böylelikle güvensiz ürünün esas sorumlusuna çok daha hızlı bir şekilde ulaşılacak" dedi.

'43,6 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI'

Dış ticarette ürün güvenliği denetimleri ile iç piyasaya yönelik piyasa gözetimi ve denetiminin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 kamu kuruluşu tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Pekcan, "İç piyasadaki ürünlerin denetlendiği PGD faaliyetleri kapsamında bu yılın Ocak-Mart döneminde 35 bin 370 parti ürün denetlendi. Bunların 2 bin 798'inin uygunsuz, 525'i güvensiz bulundu. Bu kapsamda uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Gerek üreticilerin kalitesiz ve güvensiz ithal ürünlerin haksız rekabetine maruz kalmaması, gerekse vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasını teminen, ürünleri risk esasına dayalı olarak ithalat aşamasında da denetime tabi tutuyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde de 1 milyar 300 bin ithal ürün denetlendi ve bu denetimler sonucu uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ürünün ülkeye girişine izin verilmedi. Denetlenen yerli ve ithal ürünlerde güvensizlik tespit edilen ürün gruplarının başında oyuncaklar, tıbbi cihazlar, gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler, elektrikli ekipmanlar, kozmetikler, yapı malzemeleri, tüketici ürünleri ve telsiz/telekomünikasyon terminal ekipmanları yer aldı" diye konuştu.

Haber: Kaan ULU/ANKARA,