Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan, Van Mobilya Fuarı'nın Açılışını Gerçekleştirdi

Bakan Pekcan, Van Mobilya Fuarı'nın Açılışını Gerçekleştirdi

34 dakika önce

Bakan Pekcan, Van Mobilya Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdiVAN - Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Van Mobilya Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Pekcan, Van Mobilya Fuarı'nın Açılışını Gerçekleştirdi, System.String[]
Bakan Pekcan, Van Mobilya Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi

VAN - Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Van Mobilya Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısının açılışını gerçekleştirdikten sonra beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, kurum amirleri, oda başkanları ile birlikte Van Mobilya Fuarının açılışına katıldı. Burada açılış kurdelesini kesen Bakan Pekcan, "Van Mobilya Fuarı'nın hayırlı ve bol kazançlı geçmesini diliyorum" dedi.
Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise, ikincisini düzenledikleri Van Mobilya Fuarı'na 40 firmanın katılım sağladığını dile getirerek, "İkinci mobilya fuarımız, 150 markanın sergilenmesi ile start aldı. Şu ana kadar fuarı yüzlerce kişi ziyaret etti. Gayet verimli bir fuar oluyor. Biz herkesin gelip bu fuarı görmesini ve bu imkanlardan faydalanmasını istiyoruz. Buradaki amaç bir alışveriş arenası oluşturarak hem yurtiçi hem yurt dışından ziyaretçilerin katılımını sağlamaktır. Özellikle ekonominin durağan olduğu dönemde mobilya fuarının, Van ekonomisine büyük katkısı olacağını düşünüyoruz" dedi.
İl dışından yaklaşık 300 kişilik bir ziyaretçinin Van'a geldiğini sözlerine ekleyen Güler, "Bu fuarın bölgede ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi olacağına inanıyoruz. 5 aylık bir çalışmanın sonucunda bugün fuarımızı açtık. Ben bu anlamda fuarın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Bakan Pekcan, fuar alanındaki stantları gezmesinin ardından Van valiliğine geçerek Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:17 Kaynak: İHA

Yerel
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