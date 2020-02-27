Bakan Pekcan: "Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pekcan: 'Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pekcan: "Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız...

6 saat önce

Bakan Pekcan: "Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir.

Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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