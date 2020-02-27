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Bakan Pekcan: "Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız...
6 saat önce
Bakan Pekcan: "Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:16 Kaynak: AA
Bakan Pekcan: "Vatandaşlarımız maskede fahiş fiyat şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir."
Son Dakika Koronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradı Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı Altının kilogramı 327 bin 500 liraya yükseldi Kırıkkale'de çitçilerin ürettiği yöresel ürünler, valilik tarafından satılıyor