Bakan Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Ross'tan ortak basın toplantısı
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenliyor.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:55
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